Le 'ombre russe' che preoccupano il Partito democratico (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - L'ombra di Mosca si allunga sulle elezioni italiane. Secondo fonti di intelligence statunitensi, il Cremlino avrebbe finanziato partiti in oltre venti Paesi europei. Non è ancora chiaro se tra questi ci sia anche l'Italia, nè quali sarebbero i partiti destinatari di circa 300 milioni di dollari dalla Russia, ma la notizia desta forte preoccupazione, soprattutto nel Partito democratico. Enrico Letta chiede al governo di fare chiarezza: "Chiediamo al governo verità prima del voto. Se il governo ha evidenze, occorre che queste evidenze divengano immediatamente oggetto del dibattito in Italia", dice il leader dem: "Vogliamo che sia fatta chiarezza perchè questa è una vicenda gravissima, aggiunge Letta. "Da quando la Russia ha cominciato la sua aggressione a un pezzo d'Europa, è cominciato anche il suo infiltrarsi all'interno del sistema politico ...

