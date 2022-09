Lazio, senti Sarri:”La parola d’ordine? Umiltà” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Clima da notti europee. Dopo l’exploit della scorsa settimana contro gli olandesi del Feyenoord, che ha visto la “prima squadra della capitale” trionfare con il punteggio di 4 a 2, la Lazio vuole allungare la striscia positiva europea 2022-2023. La prima occasione si presenta proprio domani sera: gli uomini di Maurizio Sarri saranno impegnati in una spigolosa trasferta sul campo del Midtjylland. Il tecnico toscano, nella giornata di oggi, ha avuto modo di presentare la sfida nella consueta conferenza stampa pre-partita. E proprio riferendosi al club danese, l’ex allenatore della Juventus ha voluto esprimersi così: «Il Midtjylland? È una buona squadra, quest’anno hanno faticato un po’ nella fase iniziale del campionato, ma gira in Europa da anni. L’anno scorso ha pareggiato contro l’Atalanta a Bergamo ed ha perso i playoff contro il Benfica. Ha ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Clima da notti europee. Dopo l’exploit della scorsa settimana contro gli olandesi del Feyenoord, che ha visto la “prima squadra della capitale” trionfare con il punteggio di 4 a 2, lavuole allungare la striscia positiva europea 2022-2023. La prima occasione si presenta proprio domani sera: gli uomini di Mauriziosaranno impegnati in una spigolosa trasferta sul campo del Midtjylland. Il tecnico toscano, nella giornata di oggi, ha avuto modo di presentare la sfida nella consueta conferenza stampa pre-partita. E proprio riferendosi al club danese, l’ex allenatore della Juventus ha voluto esprimersi così: «Il Midtjylland? È una buona squadra, quest’anno hanno faticato un po’ nella fase iniziale del campionato, ma gira in Europa da anni. L’anno scorso ha pareggiato contro l’Atalanta a Bergamo ed ha perso i playoff contro il Benfica. Ha ...

