fisco24_info : Lacrime e Union Jack, i primi sudditi a Westminster Hall: Altri si fanno il segno della croce -

Agenzia ANSA

Entrano le prime persone a Westminster Hall per rendere omaggio a Elisabetta II. Alcuni si fanno il segno della croce, c'è chi è visibilmente commosso, chi è avvolto nell'Jack. Comincia così l'omaggio dei sudditi a Londra per la regina scomparsa. . 14 settembre 2022La folla incanta 'God Save The Queen' Non appena la notizia è stata confermata molti ... dove per oggi è stato sospeso il cambio della guardia in segno di lutto e da dove pende laJack a ... Lacrime e Union Jack, i primi sudditi a Westminster Hall - Ultima Ora Entrano le prime persone a Westminster Hall per rendere omaggio a Elisabetta II. Alcuni si fanno il segno della croce, c'è chi è visibilmente commosso, chi è avvolto nell'Union Jack. Comincia così l'o ...La bara è arrivata nella capitale scozzese dove oggi sbarcheranno re Carlo e Camilla per il trasferimento del corpo della sovrana domani a Londra ...