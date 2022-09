La frecciata di Meloni a Salvini | «È più polemico con me che con gli avversari» E sull’aborto | «Voglio dare il diritto di non farlo»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si allarga la spaccatura che continua a dividere Lega e Fratelli d’Italia. Intervistata a TgLa7, Giorgiaafferma che «è qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni di, sempre piùcon me che con gli». Le dichiarazioni a cui si riferisce la presidente FdI sono quelle pronunciate da Matteoprima a Rtl 102.5 e poi nel faccia a faccia con Confartigianato. Il leader del Carroccio ha detto chiaramente che «sbaglia» sulla questione scostamento di bilancio per la risoluzione del problema caro-bollette. Per«è una soluzione che va ponderata», in quanto chi decide il prezzo del gas sono «i grandi player al mercato di Amsterdam», e i 30 miliardi chiesti da«non bastano». Fratelli d’Italia continua, intanto, il ...

Per"è una soluzione che va ponderata ", in quanto chi decide il prezzo del gas sono "i grandi player al mercato di Amsterdam", e i 30 miliardi chiesti da Salvini " non bastano ". Fratelli d'...