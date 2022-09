Insultano la madre e lui reagisce: 13enne massacrato di botte. Bullo lo prende a pugni, poi torna e gli rompe la testa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una banale lite tra ragazzini. Poi una parola di troppo, quella frase che a nessuna età viene tollerata, men che mai da adolescente. “Hanno insultato mia madre, definendola p****a. Ho risposto a tono e per questo mi hanno massacrato di botte”. Luca, nome di fantasia, è ancora sotto shock. Ha riportato una frattura occipitale, ne avrà per altri 30 giorni, nonostante ne siano passati già 3 da quando è successo il fatto. Un ragazzo, molto più grande di lui, gli ha preso la testa e, non contento delle prime botte, lo ha sbattuto ripetutamente contro un’inferriata. Tutto sotto gli occhi degli altri adolescenti. I fatti Tutto inizia sabato 10 settembre, a Bracciano, nel campo sportivo. Luca, 13 anni appena, è con due suoi amici, si sta preparando per iniziare la partitella. Ma prima di entrare nel rettangolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una banale lite tra ragazzini. Poi una parola di troppo, quella frase che a nessuna età viene tollerata, men che mai da adolescente. “Hanno insultato mia, definendola p****a. Ho risposto a tono e per questo mi hannodi”. Luca, nome di fantasia, è ancora sotto shock. Ha riportato una frattura occipitale, ne avrà per altri 30 giorni, nonostante ne siano passati già 3 da quando è successo il fatto. Un ragazzo, molto più grande di lui, gli ha preso lae, non contento delle prime, lo ha sbattuto ripetutamente contro un’inferriata. Tutto sotto gli occhi degli altri adolescenti. I fatti Tutto inizia sabato 10 settembre, a Bracciano, nel campo sportivo. Luca, 13 anni appena, è con due suoi amici, si sta preparando per iniziare la partitella. Ma prima di entrare nel rettangolo ...

