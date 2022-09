Il messaggio in bottiglia: una storia lunga 6 anni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Talvolta ci lamentiamo per il ritardo dell'arrivo di una lettera. Che dovrebbe dire il livornese Leonardo Bellini che il 28 marzo del 2016 ha mandato un messaggio dentro una bottiglia e lo ha gettato nell'Oceano Atlantico?! Il messaggio ha fatto oltre 3.700 chilometri in sei anni e lo ha trovato alle Bahamas una distinta signora americana. Quello che sfugge, anche a distanza di tempo, è perché questo connazionale livornese aveva deciso di lanciare nell'oceano il proprio ritratto. Non è dato inoltre sapere se poi, l'italiano e l'americana, con la motivazione dettata dal ritrovamento del messaggio, si sono incontrati a loro volta. E se sì, dove? Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Talvolta ci lamentiamo per il ritardo dell'arrivo di una lettera. Che dovrebbe dire il livornese Leonardo Bellini che il 28 marzo del 2016 ha mandato undentro unae lo ha gettato nell'Oceano Atlantico?! Ilha fatto oltre 3.700 chilometri in seie lo ha trovato alle Bahamas una distinta signora americana. Quello che sfugge, anche a distanza di tempo, è perché questo connazionale livornese aveva deciso di lanciare nell'oceano il proprio ritratto. Non è dato inoltre sapere se poi, l'italiano e l'americana, con la motivazione dettata dal ritrovamento del, si sono incontrati a loro volta. E se sì, dove?

BarbascuraX : Ciao ciurma. Non so come ma ho ben 2 tacche di 3G qui nel deserto Namibiano. Lancio questo messaggio nella bottigli… - SlavierOne : Non so se mettere il messaggio in una bottiglia di vetro o di plastica. - PerSaturno : @VittorioDA @TiElleKappa @LaBombetta76 Prima o poi una trasmissione radio, un qualcosa a mo' di messaggio nella bo… - CalloniMarina : RT @La27ora: #tdd2022 @CalloniMarina: “Bisogna capovolgere gli immaginari: per secoli abbiamo visto opere in cui c’è una normalizzazione de… - StarGodxxx : RT @BarbascuraX: Ciao ciurma. Non so come ma ho ben 2 tacche di 3G qui nel deserto Namibiano. Lancio questo messaggio nella bottiglia per d… -