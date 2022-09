Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

RobertoBurioni : Per tutto il 2021 i vaccini sono stati estremamente efficaci nel contrastare la diffusione del contagio. Questo dat… - LaVeritaWeb : Il fondatore del comitato ContiamoCi! ?Dario Giacomini propone alla politica dieci punti non negoziabili: «Ridiano… - rosydandrea1 : RT @Rosalba_Falzone: @GiuseppeConteIT Certo che la gente non si fa + ingannare, dopo il super green pass e l'obbligo vaccinale, sarebbe da… - DVecchiaccio : @Monicanpl Ultra green pass solo a chi canta bella ciao. Gli altri sono #NoBellaCiao criminali che mettono a rischio la democratura comune. - arabellara : RT @ParcodiGiacomo: Ma veramente c'è qualcuno convinto che Laura Pausini non abbia intonato in Spagna 'Bella ciao' perché in Italia i sonda… -