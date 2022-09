GF Vip 7 | una vippona si ritira all’ultimo minuto | il motivo

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il ritiro di unadel GF Vip 7 Il GF Vip 7 sta per iniziare e la data scelta è lunedì 19 settembre 2022. Anche quest’anno avremo un doppio appuntamento al giovedì e alla conduzione troveremo Alfonso Signorini. Come opinioniste, inoltre, tornerà Sonia Bruganelli per il secondo anno di fila. New entry, invece, è L'articolo proviene da Novella 2000.