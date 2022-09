Gb, Carlo e Camilla lasciano Clarence House: 100 persone dello staff a rischio licenziamento (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo rivela il The Guardian che è entrato in possesso della lettera diffusa lunedì, durante la commemorazione per la regina Elizabetta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo rivela il The Guardian che è entrato in possesso della lettera diffusa lunedì, durante la commemorazione per la regina Elizabetta a ...

rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - deveraunseraunn : RT @masulserio: Io e te contro il mondo , Lotterò, l’otterrò, lo terrò e poi non sopportano Camilla con Carlo. - maria35008812 : RT @MinistroEconom1: Primo bagno di folla per Re Carlo e Camilla. I sudditi entusiasti li hanno accolti con grandi quantità di carote e zol… -