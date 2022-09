Fondi Russi a partiti stranieri, l’intelligence Usa oggi chiarisce: “Nulla di specifico sull’Italia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vista la situazione ‘geo-politica’ in atto, e l’immane influenza della grande finanza rispetto a quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa, prossimi a decidere il prossimo governo, mai come ora ci aspettiamo pseudo ‘scandali’ o denunce internazionali, volte a condizionare sia l’esito del voto, che i futuri equilibri del nostro Paese in merito alle politiche estere. Dunque, quanto giunto ieri sera dagli Stati Uniti – e poi come vedremo in parte ‘ritrattato’ – in realtà non ha sorpreso nessuno I media a stelle e strisce hanno infatti rilanciato alcuni rapporti stilati dai servizi segreti (meno male che sono segreti!), secondo i quali oltre 20 ‘partiti politici stranieri’ avrebbero goduto di alcuni finanziamenti Russi per un totale di circa 300 milioni di dollari. Fondi Russi a partiti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vista la situazione ‘geo-politica’ in atto, e l’immane influenza della grande finanza rispetto a quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa, prossimi a decidere il prossimo governo, mai come ora ci aspettiamo pseudo ‘scandali’ o denunce internazionali, volte a condizionare sia l’esito del voto, che i futuri equilibri del nostro Paese in merito alle politiche estere. Dunque, quanto giunto ieri sera dagli Stati Uniti – e poi come vedremo in parte ‘ritrattato’ – in realtà non ha sorpreso nessuno I media a stelle e strisce hanno infatti rilanciato alcuni rapporti stilati dai servizi segreti (meno male che sono segreti!), secondo i quali oltre 20 ‘politici’ avrebbero goduto di alcuni finanziamentiper un totale di circa 300 milioni di dollari....

