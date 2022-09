Ferrieri Caputi in A dopo la sosta. Pairetto stop, niente bocciatura per Marcenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per chi si chiedesse quando arriverà il momento per Maria Sole Ferrieri Caputi in Serie A (per ora ha svolto il ruolo da quarto uomo) come debuttante, beh, probabilmente non bisognerà attendere molto: ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per chi si chiedesse quando arriverà il momento per Maria Solein Serie A (per ora ha svolto il ruolo da quarto uomo) come debuttante, beh, probabilmente non bisognerà attendere molto: ...

sportli26181512 : Ferrieri Caputi in A dopo la sosta. Pairetto stop, niente bocciatura per Marcenaro: Ferrieri Caputi in A dopo la so… - Gazzetta_it : Ferrieri Caputi in A dopo la sosta. Pairetto stop, niente bocciatura per Marcenaro - Francesc_hell : Su questo fallo Ferrieri Caputi Vien dal Mare avrebbe rischiato rigore per mani di Di Guglielmo - sportface2016 : #LaPartitadelCuore 2022: arbitra Maria Sole Ferrieri #Caputi, in campo #Rocchi, #Bassetti e #Bagnaia - Alessan67416970 : RT @MontiFrancy82: La @partitadelcuore : @PeccoBagnaia @MassaFelipe19 #VincentCandela #Rhove #Riki in campo nella sfida arbitrata da Maria… -