Elena Sofia Ricci, l’addio che commuove: per i fan è un colpo al cuore (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un addio triste e dolorosa è quello che vede come protagonista proprio lei, Elena Sofia Ricci. L’attrice sembra essere decisa a continuare per la sua strada abbandonando per sempre una parte importante della sua vita. l’addio di Elena Sofia Ricci è stata uno delle notizie più sconvolgenti che i suoi fan abbiano mai ascoltato, una fine che molto probabilmente era inevitabile. Ma qual è stata la causa che ha spinto la donna a prendere tale decisione? In molti sono a conoscenza del fatto che Elena Sofia Ricci ha costruito, con il passare degli anni, una delle carriere più belle nel mondo del cinema e della TV. Un impegno che è stato notato anche dalle maggiori istituzioni al punto che è riuscita a ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un addio triste e dolorosa è quello che vede come protagonista proprio lei,. L’attrice sembra essere decisa a continuare per la sua strada abbandonando per sempre una parte importante della sua vita.diè stata uno delle notizie più sconvolgenti che i suoi fan abbiano mai ascoltato, una fine che molto probabilmente era inevitabile. Ma qual è stata la causa che ha spinto la donna a prendere tale decisione? In molti sono a conoscenza del fatto cheha costruito, con il passare degli anni, una delle carriere più belle nel mondo del cinema e della TV. Un impegno che è stato notato anche dalle maggiori istituzioni al punto che è riuscita a ...

infoitcultura : Francesca Chillemi: ”Con Elena Sofia Ricci rapporto particolare” - tuttopuntotv : Francesca Chillemi: ”Con Elena Sofia Ricci rapporto particolare” #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare #CanYaman… - ParliamoDiNews : Francesca Chillemi, confessione su Elena Sofia Ricci: “Rapporto particolare” #14Settembre #Serie&FilmTv - Virgini69455679 : RT @LuxVide: Per la sesta stagione di #CheDioCiAiuti, il Convento degli Angeli prepara le valigie e trasloca ad Assisi, la città in cui suo… - antoscalo : RT @LuxVide: Per la sesta stagione di #CheDioCiAiuti, il Convento degli Angeli prepara le valigie e trasloca ad Assisi, la città in cui suo… -