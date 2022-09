Coppa Davis, Italia-Croazia 3-0: impresa di Fognini/Bolelli contro Mektic/Pavic, la vendetta è completa! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una chiusura in bellezza. L’Italtennis ha concluso alla grande il proprio esordio nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Opposti alla Croazia, gli azzurri hanno vinto a Bologna anche il doppio, dopo che Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini avevano vinto i rispettivi singolari e garantito il successo nello scontro con i balcanici. E’ spettato, quindi, a Fabio Fognini e a Simone Bolelli completare l’opera contro i forti Nikola Mekti? e Mate Pavi?, vendicando in maniera autorevole la sconfitta dell’anno scorso nei quarti di finale a Torino. Una dimostrazione di forza della compagine guidata da Filippo Volandri che tornerà in campo contro l’Argentina il 16 settembre e vorrà confermarsi in testa al Gruppo A con un Jannik Sinner in più. PRIMO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una chiusura in bellezza. L’Italtennis ha concluso alla grande il proprio esordio nella fase a gironi delle Finali di2022. Opposti alla, gli azzurri hanno vinto a Bologna anche il doppio, dopo che Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini avevano vinto i rispettivi singolari e garantito il successo nello scon i balcanici. E’ spettato, quindi, a Fabioe a Simonecompletare l’operai forti Nikola Mekti? e Mate Pavi?, vendicando in maniera autorevole la sconfitta dell’anno scorso nei quarti di finale a Torino. Una dimostrazione di forza della compagine guidata da Filippo Volandri che tornerà in campol’Argentina il 16 settembre e vorrà confermarsi in testa al Gruppo A con un Jannik Sinner in più. PRIMO ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - RaiSport : Si è alzato il sipario della #CoppaDavis 2022 ?? Berrettini, Sinner, Musetti, Fognini e Bolelli in campo In attesa… - A_Rapis : LIVE. L'Italia sconfigge la Croazia in Coppa Davis a Bologna - solounastella : RT @theshieldofspo1: Coppa Davis: Italia batte Croazia per 3 a 0 #TSOS // #DavisCup // #ItaliaCroazia -