Bayern Monaco: Lucas Hernandez ko per diverse settimane a causa di uno strappo agli adduttori

Brutte notizie in casa Bayern Monaco dove, nella giornata di ieri, il difensore francese Lucas Hernandez è uscito malconcio da uno scontro contro Franck Kessie. Il club tedesco ha comunicato che il francese sarà fuori per "diverse settimane" a causa di uno strappo muscolare agli adduttori.

