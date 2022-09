“Xi mi disse: non avremo confini”. Berlusconi svela il piano espansionista cinese (Di martedì 13 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Cina-1.mp4 Lunga intervista di Silvio Berlusconi a Quarta Repubblica. Il leader di Forza Italia ha presentato il programma elettorale a tutto campo e non ha mancato di occupare un po’ di tempo per analizzare la situazione internazionale. Scontati i richiami alle sue esperienze pregresse, come quando fece “abbracciare” Bush e Vladimir Putin a Pratica di Mare. Ma anche il racconto di un incontro con il leader cinese Xi Jinping. “Noi pensavamo che la democrazia potesse diventare universale e invece è successo il contrario – dice il Cav – Sono solo 1,5 miliardi gli abitanti del mondo che vivono in Paesi democratici. Gli altri vivono in Paesi che sono dittature, autoritarismi e hanno tutti un leader indiscutibile che si chiama Repubblica cinese. Un totalitarismo comunista ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Cina-1.mp4 Lunga intervista di Silvioa Quarta Repubblica. Il leader di Forza Italia ha presentato il programma elettorale a tutto campo e non ha mancato di occupare un po’ di tempo per analizzare la situazione internazionale. Scontati i richiami alle sue esperienze pregresse, come quando fece “abbracciare” Bush e Vladimir Putin a Pratica di Mare. Ma anche il racconto di un incontro con il leaderXi Jinping. “Noi pensavamo che la democrazia potesse diventare universale e invece è successo il contrario – dice il Cav – Sono solo 1,5 miliardi gli abitanti del mondo che vivono in Paesi democratici. Gli altri vivono in Paesi che sono dittature, autoritarismi e hanno tutti un leader indiscutibile che si chiama Repubblica. Un totalitarismo comunista ...

