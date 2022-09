Viktoria Plzen Inter 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di martedì 13 settembre 2022) Alla Doosan Arena, Viktoria Plzen e Inter si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Doosan Arena, la sfida tra Viktoria Plzen e Inter valida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Viktoria Plzen Inter 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Viktoria Plzen Inter 0-0: risultato e tabellino L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Alla Doosan Arena,si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Doosan Arena, la sfida travalida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-0 MOVIOLA– Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - DiMarzio : #UCL, @Inter | Le parole di #Marotta prima della gara contro il @fcviktorkaplzen - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - intermilan : Official - Starting Lineups Viktoria Plzen - Inter: Andrè Onana, Joaquin Correa & Francesco Acerbi Start… - Raqsan_Jani : Diretta streaming Viktoria Plzen vs Inter in Champions League oggi, guardalo gratuitamente qui #UCL #ChampionsLeague -