Superlicenza a Herta, Binotto: non c'è alcuna forza maggiore da invocare (Di martedì 13 settembre 2022) Intorno alla vicenda Herta - Superlicenza FIA , a Monza Mattia Binotto ha espresso chiara la posizione della Ferrari. Red Bull attende che la Federazione si pronunci sulla concessione della ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) Intorno alla vicendaFIA , a Monza Mattiaha espresso chiara la posizione della Ferrari. Red Bull attende che la Federazione si pronunci sulla concessione della ...

Ilost_my_mind : @assilemamore L'unica cosa di cui si è certi è del pilota di riserva di Alpine...per il resto che riguarda Pierre s… - rosaj_57 : @itscatiii no, si parlava di Herta come suo sostituto e la questione superlicenza - alessiaracing : Chi l'anno prossimo con me a tifare Colton Herta a Monza (sempre se gli danno la superlicenza)? - f1_notizie : La FIA va verso il no alla Superlicenza per Herta #F1 - andreafava1979 : RT @LucaFilippiLF: I punti per la superlicenza sono nati per garantire l’accesso in F1 solo ai migliori al mondo. Peccato che a volte si pe… -