Superbonus, responsabilità in solido soltanto per dolo o colpa grave (Di martedì 13 settembre 2022) La responsabilita’ in solido per la cessione dei crediti legati a bonus edilizi e Superbonus sara’ circoscritta ai casi di violazione “con dolo o colpa grave” per i crediti maturati successivamente al decreto legge dello scorso novembre che introduce l’obbligo di visti di conformita’, asseverazioni e attestazioni. Lo prevede il testo dell’emendamento riformulato dal Governo al Dl Aiuti bis e presentato in Senato. Per quanto riguarda i crediti sorti prima delle misure introdotte in funzione anti-frode, la responsabilita’ in solido per i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, sara’ circoscritta ai casi di dolo o colpa grave ma sara’ necessaria la presentazione di visti di conformita’, asseverazioni e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) La responsabilita’ inper la cessione dei crediti legati a bonus edilizi esara’ circoscritta ai casi di violazione “con” per i crediti maturati successivamente al decreto legge dello scorso novembre che introduce l’obbligo di visti di conformita’, asseverazioni e attestazioni. Lo prevede il testo dell’emendamento riformulato dal Governo al Dl Aiuti bis e presentato in Senato. Per quanto riguarda i crediti sorti prima delle misure introdotte in funzione anti-frode, la responsabilita’ inper i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, sara’ circoscritta ai casi dima sara’ necessaria la presentazione di visti di conformita’, asseverazioni e ...

AlbertoBagnai : Presentata ora in Commissioni riunite la mediazione Freni che “chiude” il tema superbonus, salvando le imprese che… - massimoneri90 : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Superbonus, sulla cessione dei crediti spunta il compromesso: responsabilità solo per chi truffa - 2009Lelle : RT @AlbertoBagnai: Presentata ora in Commissioni riunite la mediazione Freni che “chiude” il tema superbonus, salvando le imprese che hanno… - LibralonEddi : RT @AlbertoBagnai: Presentata ora in Commissioni riunite la mediazione Freni che “chiude” il tema superbonus, salvando le imprese che hanno… -