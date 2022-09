Superbonus, intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa (Di martedì 13 settembre 2022) La responsabilità in solido per tutta la catena dei creditori resta solo in caso di truffa accertata. M5s soddisfatto, Conte: 'Ora Letta chieda ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Lain solido per tutta la catena dei creditori restain caso diaccertata. M5s soddisfatto, Conte: 'Ora Letta chieda ...

Agenzia_Ansa : C'è l'intesa al Senato sul testo riformulato dell'emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. Ha l'ok di Palazzo Ch… - fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - gianlucalibrale : RT @massimoneri90: Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s: “Nuov… - qui_finanza : Superbonus, raggiunta l’intesa: novità su cessione del credito -