Senato | Casellati | ' grazie di cuore per sostegno di tutti'

donyp00288476 : RT @PaolaSacchi3: Senato, torna la presidente Casellati al suo posto ed è: 'Prego, senatore Salvini...'. - CarloFusaro : Senato, #Casellati: «questa è l'ultima seduta». Ultima Ora - ANSA. Comunque vadano le elezioni, sarà un successo. - iconanews : Senato: Casellati, questa è l'ultima seduta della mia presidenza - Parlamenteide : Ore 18:11 - Senato, Casellati: «Questa ultima seduta mia presidenza» - PaolaSacchi3 : Senato, torna la presidente Casellati al suo posto ed è: 'Prego, senatore Salvini...'. -

Agenzia ANSA

Cosi in Aula alla presidente Elisabetta. .E quando mi hanno proposto di fare il presidente del, in cambio del voto alla, ho spiegato che io non mi faccio comprare con una poltrona. Se c'è Draghi saremo in maggioranza, se c'è ... Senato: Casellati, questa è l'ultima seduta della mia presidenza - Ultima Ora Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Ho sempre sentito il sostegno di voi tutti e di questo vi ringrazio di cuore". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si è rivolta all'Aula, ..."Poiché questa è l'ultima seduta della mia presidenza vorrei ringraziare voi tutti perchè pur in una legislatura difficile ho sempre sentito il sostegno di voi tutti e di questo vi ringrazio di cuore" ...