Scuola, risparmi e polemiche Bianchi boccia la settimana corta - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 13 settembre 2022) I presidi e alcuni governatori favorevoli al sabato a casa. Il ministro dice no: gli studenti hanno già ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) I presidi e alcuni governatori favorevoli al sabato a casa. Il ministro dice no: gli studenti hanno già ...

franchina2209 : @graziano_delrio Grazie a mentecatti criminali del partito democratico la scuola pubblica è stata annientato. Si ri… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #12settembre. #Scuola, aule più vuote: in due anni persi 230mila student… - enricofrasca3 : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #12settembre. #Scuola, aule più vuote: in due anni persi 230mila student… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #12settembre. #Scuola, aule più vuote: in due anni persi 230mil… - TShopItalia1 : ?? MINIMO STORICO ?? ?? BIC Velleda, Pennarelli Blu Lavagna Bianca, Pennarelli Cancellabili con Punta Media Tonda, 4,… -