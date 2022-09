Regina Elisabetta, il feretro torna a Londra a Buckingham Palace (Di martedì 13 settembre 2022) Il carro funebre è stato accompagnato dagli applausi della folla e accolto dal Re Carlo III, insieme ai principi William e Harry e da altri membri della Famiglia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Il carro funebre è stato accompagnato dagli applausi della folla e accolto dal Re Carlo III, insieme ai principi William e Harry e da altri membri della Famiglia ...

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - Tommasocerno : Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spavento nel 2022 - Londra_Italia : La Regina Elisabetta torna a Londra, migliaia di persone per strada (VIDEO) - halfstepper : Ha viaggiato più la regina Elisabetta da morta che io da vivo. -