Regina di torte e di gin

(Di martedì 13 settembre 2022) Fare colazione come un re, pranzare come un principe e cenare come un povero. La defuntaaveva preso sul serio questo modo di dire, e ha fatto della morigeratezza a tavola un vero punto di forza della sua longevità. Ma aveva delle debolezze, e ha segnato con le sue preferenze alimentari la fortuna di alcuni alimenti e di alcune ricette, che sono associate indissolubilmente a lei e alle sue affezioni gastronomiche. Il gin La preferenza dellaper il gin era così forte che ha rilasciato i suoi famosi gin, realizzati con ingredienti dei giardini delle sue residenze e usciti nel 2020, probabilmente per far fronte alla pandemia e berci sopra. La sovrana preferiva berli miscelati in un buon cocktail, un gin martini o un gin e Dubonnet. Ma se il gin è così popolare in Inghilterra, e lo è poi diventato anche nel resto del mondo, è probabilmente ...