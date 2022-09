Primo appuntamento su Real Time: tutte le puntate (Di martedì 13 settembre 2022) Primo appuntamento è il programma tv per le coppie single che vogliamo un appuntamento al buio in cerca dell’amore. Si svolge in un ristorante speciale nel cuore di Roma, all’Eur, e dalla quarta stagione è condotto da Flavio Montrucchio che ha preso il posto di Gabriele Corsi mentre l’affascinante maître con la barba dal 2020 non è più Valerio Capriotti che ha lasciato il programma, lasciando il posto ad Alessandro Pipero. Quella che parte il 4 gennaio 2022 è la sesta stagione, ma più sotto trovate l’indice completo anche delle stagioni precedenti. puntate stagione 1 puntate stagione 2 puntate stagione 3 puntate stagione 4 puntate stagione 5 puntate stagione 6 Primo appuntamento Crociera Conduttori e ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 13 settembre 2022)è il programma tv per le coppie single che vogliamo unal buio in cerca dell’amore. Si svolge in un ristorante speciale nel cuore di Roma, all’Eur, e dalla quarta stagione è condotto da Flavio Montrucchio che ha preso il posto di Gabriele Corsi mentre l’affascinante maître con la barba dal 2020 non è più Valerio Capriotti che ha lasciato il programma, lasciando il posto ad Alessandro Pipero. Quella che parte il 4 gennaio 2022 è la sesta stagione, ma più sotto trovate l’indice completo anche delle stagioni precedenti.stagione 1stagione 2stagione 3stagione 4stagione 5stagione 6Crociera Conduttori e ...

AndrewPattone : 'elenca qualche brutto segnale quando si é ad un primo appuntamento' - A parte i classici tipo ritardi ed eventuali… - alberto_caldo : già che non sai pronunciare la c al primo appuntamento andiamo da un logopedista - muttinis : RT @FederGolf: ??DS79OpendItalia Primo giorno di prova campo per Giovanni #Manzoni ?? L’appuntamento è per domani qui al @marcosimonegolf h… - TgrRaiAltoAdige : Buongiorno! Ecco le prime pagine dei quotidiani altoatesini in edicola questa mattina. Il primo appuntamento con la… - shelovesbobz : @minerickaa @llyfrausandrain Yes but actually no cuz lei ha messo Le corna al ex e poi lei è stata la prima a dire… -