Picchi di caldo e temperature record. Poi il ribaltone (Di martedì 13 settembre 2022) L'anticiclone africano Bacco in arrivo in Italia - per poche ore al nord e per qualche giorno al sud - porterà Picchi di caldo fino a 37-39 gradi poi a metà settimana è atteso un "ribaltone" con temperature in discesa e l'assaggio improvviso dell'autunno. «Questa settimana - spiega il Meteo.it - infatti, vedrà dapprima un'ondata di caldo anomalo, poi da mercoledì al Nord, e nei giorni seguenti anche al Centro-sud, vivremo un anticipo di autunno anche con qualche vero fiocco di neve sulle cime alpine. Un ribaltone a metà settembre, tutto sommato normale in questo periodo e caratteristico delle nostre latitudini, ma da seguire attentamente perché sono previsti fenomeni importanti». Lorenzo Tedici, meteorologo del sito «IlMeteo.it», prevede infatti una settimana dai due volti, ...

