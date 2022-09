Per le riforme ora è il momento della verità (Di martedì 13 settembre 2022) Nella selva oscura di allarmi democratici che la sinistra sta seminando a piene mani per il Paese, quello più in voga è il timore che il centrodestra, con una vittoria a valanga, «sfregi la Costituzione» approvando il presidenzialismo. Ci sono poi altre disamine più dotte e sottili, che mettono comunque in guardia da una riforma che toglierebbe al Quirinale i poteri di garanzia, facendo l'esempio della nomina di cinque giudici costituzionali. Da qui l'allarme successivo: la maggioranza di un ipotetico governo Meloni potrebbe monopolizzare la Consulta e i membri laici del Csm. Ma c'è un pregiudizio evidente e quasi ontologico, in questi ragionamenti: sono trent'anni, infatti che la sinistra, pur essendo minoranza nel Paese, ha presidiato stabilmente il Colle e controllato, a cascata, sia la Corte Costituzionale che il Csm, ma nessuna obiezione si è mai levata da chi ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Nella selva oscura di allarmi democratici che la sinistra sta seminando a piene mani per il Paese, quello più in voga è il timore che il centrodestra, con una vittoria a valanga, «sfregi la Costituzione» approvando il presidenzialismo. Ci sono poi altre disamine più dotte e sottili, che mettono comunque in guardia da una riforma che toglierebbe al Quirinale i poteri di garanzia, facendo l'esempionomina di cinque giudici costituzionali. Da qui l'allarme successivo: la maggioranza di un ipotetico governo Meloni potrebbe monopolizzare la Consulta e i membri laici del Csm. Ma c'è un pregiudizio evidente e quasi ontologico, in questi ragionamenti: sono trent'anni, infatti che la sinistra, pur essendo minoranza nel Paese, ha presidiato stabilmente il Colle e controllato, a cascata, sia la Corte Costituzionale che il Csm, ma nessuna obiezione si è mai levata da chi ...

