Pagelle Viktoria Plzen-Inter 0-2 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 13 settembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della. In Repubblica Ceca prova di forza dei nerazzurri che di fatto dominano dal primo all’ultimo minuto e sbloccano la partita nel primo parziale grazie al destro piazzato di Edin Dzeko. I nerazzurri sprecano svariate occasioni per il raddoppio, gol che poi arriva quando i padroni di casa rimangono in dieci uomini per unvento folle di Bucha su Barella. A siglare lo 0 0-2 Denzel Dumfries, ottimamente lanciato da Edin dzeko. Tre punti importanti per i nerazzurri che rilanciano le proprie quotazioni in un girone tostissimo con ...