Napoli scopre la Salernitana alleata. E la difende (Di martedì 13 settembre 2022) I torti arbitrali subiti dalla Salernitana allo Stadium pesano sul risultato ben più del dibattuto gol-non gol di Milik. Il rigore solare non assegnato per fallo di Bremer su Piatek al terzo minuto avrebbe probabilmente meglio indirizzato la gara sin da subito. Il fallo poi non fischiato per fallo di Quadrado sulla nuca di Candreva ha dato il là all’assegnazione del rigore che, seppur parato da Sepe, ha determinato il pareggio di Bonucci. Infine il surreale dibattito sulla posizione di Candreva che promette di superare per intensità e durata di quelli sul gol di Turone o del fallo/non fallo Iuliano-Ronaldo. L’inferno mediatico che si è scatenato dimostra subito una enorme disparità di valutazione. Con i due episodi arbitrali a favore del Monza a Lecce (con tanto di durissimo sfogo del presidente salentino), ad esempio. Episodi pressoché scomparsi dalle tribune ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 13 settembre 2022) I torti arbitrali subiti dallaallo Stadium pesano sul risultato ben più del dibattuto gol-non gol di Milik. Il rigore solare non assegnato per fallo di Bremer su Piatek al terzo minuto avrebbe probabilmente meglio indirizzato la gara sin da subito. Il fallo poi non fischiato per fallo di Quadrado sulla nuca di Candreva ha dato il là all’assegnazione del rigore che, seppur parato da Sepe, ha determinato il pareggio di Bonucci. Infine il surreale dibattito sulla posizione di Candreva che promette di superare per intensità e durata di quelli sul gol di Turone o del fallo/non fallo Iuliano-Ronaldo. L’inferno mediatico che si è scatenato dimostra subito una enorme disparità di valutazione. Con i due episodi arbitrali a favore del Monza a Lecce (con tanto di durissimo sfogo del presidente salentino), ad esempio. Episodi pressoché scomparsi dalle tribune ...

