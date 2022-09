Napoli, Gazzetta: “Azzurri che solidità in difesa con Kim e non solo” (Di martedì 13 settembre 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi la squadra Napoli può davvero contare su una difesa che da delle garanzie importanti. “Ancora britannici E proprio la prova contro il Liverpool ha dato autostima all’intero reparto. Perché quando ti ritrovi davanti attaccanti che hanno vinto tutto in Europa, possono tremarti le gambe, visto che i centrali Azzurri erano debuttanti in quella Champions che i dirimpettai hanno già vinto. Invece dall’organizzazione, dalla concentrazione e anche dalla spinta del pubblico è arrivato un 4-1 straordinario. In chiave difensiva unz mmagine rende l’affidabilità di un reparto. Nel finale Darwin Nunez, centravanti uruguaiano pagato 100 milioni di euro dal Liverpool, entrato da poco ha “puntato” Rrahamani cercando di saltarlo. E il kosovaro ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Come riporta laad oggi la squadrapuò davvero contare su unache da delle garanzie importanti. “Ancora britannici E proprio la prova contro il Liverpool ha dato autostima all’intero reparto. Perché quando ti ritrovi davanti attaccanti che hanno vinto tutto in Europa, possono tremarti le gambe, visto che i centralierano debuttanti in quella Champions che i dirimpettai hanno già vinto. Invece dall’organizzazione, dalla concentrazione e anche dalla spinta del pubblico è arrivato un 4-1 straordinario. In chiave difensiva unz mmagine rende l’affidabilità di un reparto. Nel finale Darwin Nunez, centravanti uruguaiano pagato 100 milioni di euro dal Liverpool, entrato da poco ha “puntato” Rrahamani cercando di saltarlo. E il kosovaro ...

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ??MAMMA CHE NAPOLI?? Le notizie ?? - Gazzetta_it : Klopp: 'Abbiamo fatto ridere' #NapoliLiverpool - napolipiucom : Spalletti non vince lo scudetto, Gazzetta: 'La smetta di perdere energie per questioni minime' #CalcioNapoli… - antoniomatador7 : RT @chievodimilano: Questo errorino valse 40 milioni di €, l’accesso alla Champions, ai danni del Napoli. Eppure Caressa non ci spese ore,… - napolista : La Gazzetta su #Kim: sembra che giochi da sempre nel Napoli, non c’è bisogno di rimpiangere Koulibaly Finora nessu… -