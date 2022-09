Moby Prince: non c’era esplosivo all’interno della nave. le conclusioni dei carabinieri del Ris (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del Moby Prince, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'eranel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del, il traghettoNav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post.

