Milan: Origi in Belgio per curarsi, tornerà a disposizione dopo la pausa (Di martedì 13 settembre 2022) Oltre alla Dinamo Zagabria , Divock Origi salterà certamente anche il big - match di campionato contro il Napoli . Il problema tendineo alla coscia proveniente dall'infortunio dello scorso maggio ai ...

