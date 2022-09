Manuel Bortuzzo, i fatti sono contro di lui | “Idea totalmente sbagliata”: arriva l’ammissione della colpa (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo fa scattare la rabbia nei fan: il gestaccio è stato eccessivo, ma lui non chiede scusa Manuel-Bortuzzo (Mediaset Infinity)Negli ultimi giorni la nuova ragazza di Manuel Bortuzzo, Angelica Benevieri, è finita nel ciclo delle polemiche per via di uno dei primi video caricati sui social tempo fa nel quale prendeva in giro persone affette da disabilità. La ragazza non ha chiesto scusa ma ha specificato che aveva solamente 14 anni e nell’immaturità dell’età non si era resa conto della gravità del gesto. “Ci tengo a sottolineare che non è un bel video assolutamente, ma lì ero molto più piccolina… a quell’età non avevo la maturità che ho adesso, e certamente non è una cosa che rifarei” questo ciò che racconta Angelica sui social, poi ... Leggi su direttanews (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex gieffinofa scattare la rabbia nei fan: il gestaccio è stato eccessivo, ma lui non chiede scusa(Mediaset Infinity)Negli ultimi giorni la nuova ragazza di, Angelica Benevieri, è finita nel ciclo delle polemiche per via di uno dei primi video caricati sui social tempo fa nel quale prendeva in giro persone affette da disabilità. La ragazza non ha chiesto scusa ma ha specificato che aveva solamente 14 anni e nell’immaturità dell’età non si era resa contogravità del gesto. “Ci tengo a sottolineare che non è un bel video assolutamente, ma lì ero molto più piccolina… a quell’età non avevo la maturità che ho adesso, e certamente non è una cosa che rifarei” questo ciò che racconta Angelica sui social, poi ...

