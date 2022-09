Mahmood | il trailer del suo docufilm | in anteprima a Roma ad Alice nella città

(Di martedì 13 settembre 2022)è il protagonista dell’omonimoche sarà presentato inin occasione diJa ti la crediasa crasa, che in sardo significa Non te lo saresti aspettato. Sono le parole cheha rivolto alla madre dopo l’ultima vittoria di Sanremo. Un momento travolgente di una carriera entusiasmante, al centro di, il nuovoche sarà presentato inil 14 ottobre anell’ambito di(la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e in programma dal 13 al 23 ottobre, che giunge ...

infoitcultura : Mahmood: uscita, trailer, trama e anticipazioni sul docufilm - legodiary : RT @MariaclaraPra: 'A volte scrivo delle cose che rileggendole mi vergogno di avere scritto e sono quelle cose che sono vere' 'MAHMOOD', co… - lisabluemood : RT @MahmoodItalia: 'Mahmood - Je Ti La Cradiasa Crasa' - Trailer Ufficiale - 17/18/19 ottobre al cinema. - @Nexo_Digital - ParliamoDiNews : Mahmood, il docufilm in anteprima ad Alice nella Città e al cinema dal 17 al 19 ottobre – trailer e poster… - gayit : Mahmood, il docufilm in anteprima ad Alice nella Città e al cinema dal 17 al 19 ottobre - trailer e poster… -

si spinge oltre la pura e semplice celebrazione musicale per costruire una narrazione intima, fatta di momenti solitari, di bagni di folla durante le performance live e delle ..., ilufficiale del film [HD]. Anteprima nella sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma il 14 ottobre e nelle sale italiane in esclusiva dal 17 al 19 ottobre.Mahmood, scheda del film documentario di Giorgio Testi su Mahmood, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in Streaming online.Ormai tra i protagonisti indiscussi della scena musicale italiana Mahmood è riuscito a dare una voce a tutti i fan che lo seguono. La sua avventura è diventata un docufilm che sarà presentato in antep ...