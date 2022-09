Invalidità e assegno sociale: sospensione in arrivo per alcuni assegni Ecco quali (Di martedì 13 settembre 2022) Inps pronta a sospendere migliaia di prestazioni di Invalidità e assegno sociale. Succederà nel caso in cui i beneficiari del 2018 non hanno inviato all’ente la comunicazione dei redditi percepiti in quell’anno. Chi si è visto recapitare il preavviso di sospensione assegno deve quindi procedere a regolarizzare il mancato adempimento. Da accertamenti effettuati, scrive Inps, sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti fiscali utili a comunicare all’istituto i propri redditi (dichiarazione redditi o comunicazione reddituale). L’Istituto ha quindi inviato in questi casi un primo sollecito, per chiedere di procedere alle relative comunicazioni reddituali. L’Istituto ha individuato, per l’anno 2018, oltre 36 mila posizioni riferite a soggetti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 settembre 2022) Inps pronta a sospendere migliaia di prestazioni di. Succederà nel caso in cui i beneficiari del 2018 non hanno inviato all’ente la comunicazione dei redditi percepiti in quell’anno. Chi si è visto recapitare il preavviso dideve quindi procedere a regolarizzare il mancato adempimento. Da accertamenti effettuati, scrive Inps, sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti fiscali utili a comunicare all’istituto i propri redditi (dichiarazione redditi o comunicazione reddituale). L’Istituto ha quindi inviato in questi casi un primo sollecito, per chiedere di procedere alle relative comunicazioni reddituali. L’Istituto ha individuato, per l’anno 2018, oltre 36 mila posizioni riferite a soggetti ...

