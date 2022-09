Intervista ad Al Jean | autore del nuovo corto de I Simpson

UgoMancioli : @maurizioacerbo @JLMelenchon La frase, se non sbaglio, è tratta dall'ultima intervista (vedi video) che Jean Luc Me… - lau67to : @coco512019 Nell'intervista a RTL di dicembre, alla giornalista che gli chiedeva la pronuncia corretta, aveva detto… - celeriremoulade : RT @3cinematographe: La nostra intervista esclusiva a #JeanPaulSalomé, regista di #TheSittingDuck #LaSyndicaliste - 3cinematographe : La nostra intervista esclusiva a #JeanPaulSalomé, regista di #TheSittingDuck #LaSyndicaliste - Jean_Gee_23 : RT @GiordanoGiusti: Giustamente tutti a parlare di #Totti ma l'intervista bomba di oggi è quella di Marco #Liorni ultras della Roma #reazio… -

Cinematographe.it

In occasione dell'uscita di Welcome to the Club , il nuovo corto animato de I Simpson , Alci ha concesso una divertentissima, trasformatasi ben presto in una piacevolissima ...A poche ore dall'annuncio della morte del grande- Luc Godard , il regista e sceneggiatore Mario Martone ha rilasciato un'esclusiva a " Cinecittà News" , in cui racconta il modo in cui il lavoro e il pensiero dell'autore francese ... The Sitting Duck, fra storia vera e film di genere: intervista al regista Jean-Paul Salomé Il regista Jean-Luc Godard, tra i fondatori della Nouvelle vague, è morto all'età di 91 anni. Macron: "Perdiamo un tesoro nazionale" ...È morto a 91 anni a Parigi Jean-Luc Godard, che rivoluzionò il modo di fare cinema portando la macchina da presa sulla strada ...