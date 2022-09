Il racconto di un’utopia realizzata tra amici e con la materia viva della vita

UgoMorelli : RT @elenapasquini: #Pace, sembra utopia. Ma farla è un lavoro e non lavorarci, una scelta di guerra. Ne 'La Meccanica della Pace' vi raccon… -

Internazionale

Erauomo di colore, alto e di corporatura esile'. Poi la stoccata contro chi dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità: 'La sicurezza urbana è ormai una mera. Non ..." La sicurezza urbana è ormai una mera. Non si può stare ... ha, rivelando di avere visto bene in faccia l'autore ... rivelando di avere visto bene in faccia l'autore dello scippo, "... Utopia logica - Francesco Boille