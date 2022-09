“Ida l’ha detto”. UeD, colpo scena dopo l’ennesimo confronto con Riccardo Guarnieri (Di martedì 13 settembre 2022) Uomini e Donne torna in tv lunedì 19 settembre e nel frattempo si stanno girando le registrazioni delle puntate che il pubblico vedrà sul piccolo schermo. E di conseguenza trapelano le anticipazioni. Al centro dello studio come spesso accade Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due storici protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi continuano a catturare l’attenzione di tutti. Rientrati in studio dopo le vacanze estive si ritrovano al centro di una forte discussione, complici non solo i loro conti lasciati in sospeso. Situazioni che hanno provocato la rottura – come le lamentele della dama di una mancanza di attenzioni del cavaliere – ma anche i loro nuovi dietrofront in tv che paleserebbero un sentimento ancora in corso tra loro. dopo essersi mostrati indifferenti l’uno all’altra al rientro a Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Uomini e Donne torna in tv lunedì 19 settembre e nel frattempo si stanno girando le registrazioni delle puntate che il pubblico vedrà sul piccolo schermo. E di conseguenza trapelano le anticipazioni. Al centro dello studio come spesso accadee Ida Platano. I due storici protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi continuano a catturare l’attenzione di tutti. Rientrati in studiole vacanze estive si ritrovano al centro di una forte discussione, complici non solo i loro conti lasciati in sospeso. Situazioni che hanno provocato la rottura – come le lamentele della dama di una mancanza di attenzioni del cavaliere – ma anche i loro nuovi dietrofront in tv che paleserebbero un sentimento ancora in corso tra loro.essersi mostrati indifferenti l’uno all’altra al rientro a Uomini e ...

