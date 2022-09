Guerra in Ucraina: gli aggiornamenti di oggi, 13 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) La Guerra in Ucraina continua. Scopriamo, insieme, cosa è accaduto e cosa sta accadendo oggi. Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti Ore 00:57 Zelensky: liberati circa 6mila chilometri quadrati Dall’inizio della controffensiva di settembre, l’esercito ucraino ha liberato circa 6 mila chilometri del territorio che i russi avevano occupato. Lo ha detto nel suo video serale il presidente VolodymyrZelensky. “E continuiamo ad avanzare”, ha aggiunto il leader di Kiev. Ore 01:00 Usa, fonte militare: russi in ritirata, molti usciti dall’Ucraina Nel complesso, valutiamo che gli ucraini stiano facendo progressi mentre combattono per liberare e rivendicare il territorio nel sud e nell’est. Sul terreno nelle vicinanze di Kharkiv valutiamo che ... Leggi su zon (Di martedì 13 settembre 2022) Laincontinua. Scopriamo, insieme, cosa è accaduto e cosa sta accadendoin: ecco gliOre 00:57 Zelensky: liberati circa 6mila chilometri quadrati Dall’inizio della controffensiva di, l’esercito ucraino ha liberato circa 6 mila chilometri del territorio che i russi avevano occupato. Lo ha detto nel suo video serale il presidente VolodymyrZelensky. “E continuiamo ad avanzare”, ha aggiunto il leader di Kiev. Ore 01:00 Usa, fonte militare: russi in ritirata, molti usciti dall’Nel complesso, valutiamo che gli ucraini stiano facendo progressi mentre combattono per liberare e rivendicare il territorio nel sud e nell’est. Sul terreno nelle vicinanze di Kharkiv valutiamo che ...

