Frosinone-Palermo | formazioni e dove vederla

(Di martedì 13 settembre 2022) Sabato 17 Settembre 2022 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si disputerà la partitavalida per la 6 giornata di Serie B. I padroni di casa hanno vinto in trasferta con il Modena, hanno vinto in casa con il Brescia, hanno perso in trasferta con il Benevento, hanno vinto in casa con il Como e infine hanno perso in trasferta con il Cittadella. Gli ospiti hanno vinto in casa con il Perugia, pareggiato in trasferta con il Bari, hanno perso in casa con l’Ascoli, hanno perso in trasferta con la Reggina, e infine hanno vinto in casa con il Genoa. Ilsi trova al 4 posto con 9 punti, mentre ilsi trova al 12 posto con 7 punti. Ternana-Perugia:: ...