Ex gieffina “scalzata” dalla collega | il blogger affonda | “Presenza inutile”

(Di martedì 13 settembre 2022) Subbuglio in casa GF Vip, l’exè statapronta a prendere il suo posto, intanto ilspara a zero su di lei. Sempre più vicino l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Cresce il fermento a vista d’occhio a pochi giorni dall’apertura ufficiale della porta rossa, mentre impazzano le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ComingSoon.it

Subbuglio in casa GF Vip, l'ex gieffina è stata scalzata dalla collega pronta a prendere il suo posto, intanto il blogger spara a zero.Scontro tra due ex gieffine: Sophie Codegoni ha strappato un posto importante in televisione a Rosalinda Cannavò a sorpresa ...