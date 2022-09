Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: una persona è morta (Di martedì 13 settembre 2022) Una persona è morta in una Esplosione avvenuta stamane intorno alle 7.30 a Belpasso (Catania) nella fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo. All’Esplosione non è seguito un incendio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Unain unaavvenuta stamane intorno alle 7.30 a Belpasso (Catania) nelladiVaccalluzzo. All’non è seguito un incendio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ilSicilia : #Cronaca #Belpasso Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: un morto a Belpasso - eccapecca : Belpasso, Catania: Un morto nell'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. #lavoro #sicurezza #lavoratori - SkyTG24 : Belpasso, esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio Vaccaluzzo: un morto - DirettaSicilia : Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio, un morto - DirettaSicilia : Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio, un morto - -