"Attaccarmi è uno sport che piace". Con chi se la prende Massimo Giletti

Parla Giletti. E le sue parole diventano virali in Rete. Il conduttore di "Non è L'arena" su La7 dice: "Attaccarmi è uno sport che piace a tutti". La sua sembra una confessione molto personale. "Ormai è dal 2004 che non mi occupo più di quello che gli altri pensano di me. Vado per la mia strada e rispondo alla mia coscienza", prosegue il giornalista (cintura nera di inchieste). Giletti è tornato in onda con tante novità nella nuova edizione di "Non è l'Arena", programma leader della rete di Urbano Cairo. Il suo programma spesso si occupa di femminicidio e tematiche molto importanti: vere e proprie battaglie. "E' una scelta. Le donne hanno maggiore sensibilità, spirito di sacrificio e intuizione nel lavoro redazionale", racconta. Poi Giletti, sempre super partes, manda una vera stoccata ...

