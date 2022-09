“Voci di donne contro la violenza”, oggi pomeriggio confronto tecnico per il contrasto della violenza di genere (Di lunedì 12 settembre 2022) Si terrà oggi pomeriggio un confronto tecnico sul territorio di Palermo e provincia per il contrasto della violenza di genere, insieme al terzo settore. L’iniziativa è della senatrice Cinzia Leone di “Impegno Civico” (Vicepresidente della Commissione del femminicidio): “Ormai è divenuta una necessità quella di fare sinergia e mettere in campo le migliori risorse disponibili nei territori. È necessario man mano abbandonare la visione emergenziale ed entrare in un’ottica di prevenzione che non può prescindere dalla formazione e da una corretta informazione, scevra dal sensazionalismo e dalla banalizzazione, che purtroppo perpetra ancora un sistema mediatico troppo asservito ad un pubblico ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 12 settembre 2022) Si terràunsul territorio di Palermo e provincia per ildi, insieme al terzo settore. L’iniziativa èsenatrice Cinzia Leone di “Impegno Civico” (VicepresidenteCommissione del femminicidio): “Ormai è divenuta una necessità quella di fare sinergia e mettere in campo le migliori risorse disponibili nei territori. È necessario man mano abbandonare la visione emergenziale ed entrare in un’ottica di prevenzione che non può prescindere dalla formazione e da una corretta informazione, scevra dal sensazionalismo e dalla banalizzazione, che purtroppo perpetra ancora un sistema mediatico troppo asservito ad un pubblico ...

