Unhcr | sei rifugiati siriani morti in mare | due bambini

(Di lunedì 12 settembre 2022) L`si rammarica profondamente per la tragica morte di sei, tra cui duepiccoli e una donna anziana, avvenuta durante un viaggio disperato inper cercare sicurezza in Europa. L`esprime le proprie condoglianze ai parenti delle vittime, alcune delle quali sono sopravvissute ad un viaggio drammatico di diversi giorni e fanno parte di un gruppo di 26 persone che stanno sbarcando da una nave della Guardia Costiera italiana a Pozzallo. Due persone, una donna e sua figlia, sono state evacuate a Malta ieri sera per essere curate. L`è presente allo sbarco e sta lavorando con le organizzazioni non governative per garantire la necessaria assistenza ai sopravvissuti, incluso un supporto psicologico specializzato. Le vittime sarebbero due ...