Tennis, operazione al naso per Halep: “Il problema mi rendeva difficile respirare” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex numero uno del ranking Wta, Simona Halep, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha annunciato di aver subito un’operazione al naso per risolvere un problema di vecchia data: “Come alcuni sapranno già da tempo, soffro di problemi al naso e questa mia situazione è peggiorata durante l’estate, soprattutto a Washington. Questo problema mi rendeva difficile respirare e peggiorava durante le notte tanto da avere il naso totalmente chiuso. L’unico modo di risolvere il problema era l’operazione chirurgica”. “È stata anche l’opportunità per un intervento di chirurgia plastica. Voglio ringraziare tutti, l’operazione è andata bene: ho bisogno di ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex numero uno del ranking Wta, Simona, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha annunciato di aver subito un’alper risolvere undi vecchia data: “Come alcuni sapranno già da tempo, soffro di problemi ale questa mia situazione è peggiorata durante l’estate, soprattutto a Washington. Questomie peggiorava durante le notte tanto da avere iltotalmente chiuso. L’unico modo di risolvere ilera l’chirurgica”. “È stata anche l’opportunità per un intervento di chirurgia plastica. Voglio ringraziare tutti, l’è andata bene: ho bisogno di ...

