Spezia, Platek: «Macia con noi la dice lunga sulla nostra affermazione» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente dello Spezia, Phillip Platek, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali sull’arrivo di Macia Il presidente dello Spezia, Phillip Platek, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali sull’arrivo di Macia. Le sue dichiarazioni: «Il fatto che Macia abbia deciso di accettare il nostro progetto è una vera e propria affermazione per il club. Siamo lieti di accoglierlo e già sa quale è il nostro progetto. Lui porterà esperienza e una profonda rete calcistica per aiutare lo Spezia a crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente dello, Phillip, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali sull’arrivo diIl presidente dello, Phillip, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali sull’arrivo di. Le sue dichiarazioni: «Il fatto cheabbia deciso di accettare il nostro progetto è una vera e propriaper il club. Siamo lieti di accoglierlo e già sa quale è il nostro progetto. Lui porterà esperienza e una profonda rete calcistica per aiutare loa crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SpeziaItalia : #spezia #macia #platek accogliamo con gioia e soddisfazione la nomina a nuovo chief football operations dello Spezi… - andbonatti : Non mi sembra la mossa di chi si appresta a smantellare. Ma il meccanismo per cui le brutte notizie attirano più di… - Davide14474513 : Il ragionamento basico dei #platek è stato, in 2 sessioni con 35 milioni di euro non sei stato in grado di completa… - clubdoria46 : #Spezia, #Pecini lascia #Platek dopo #Ferrero per lo stesso motivo... - Spezia_1906 : ??Lo #Spezia lavora alla sostituzione del Dg #Pecini, licenziato oggi ???? ??Il profilo che piace ai #Platek ???? -