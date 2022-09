Sconcerti a CM: ‘Alla Juve manca solo una cosa per essere competitiva: Dybala. Con quale criterio è stato mandato via?’ | Primapagina (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 21:20:00 Fermi tutti! Sconcerti, al netto del gol annullato e della vittoria sfumata – poi ne parliamo – a che punto è la Juve?«E’ una Juve ancora brutta. E c’è una domanda che non trova risposta» quale?«Ma con quale criterio hanno lasciato andare via Dybala?». In effetti.«Dybala è esattamente ciò che manca oggi alla Juve per essere competitiva». Intanto viene il sospetto che forse è meglio se Milik e Vlahovic giochino assieme.«Con Milik accanto a Vlahovic la Juve gioca certamente meglio. Ma se tu tieni Milik, Vlahovic e Kostic allora diventa un problema, perché l’unico che tiene su la baracca dal punto di vista tattico è Cuadrado. E’ sempre lui che entra ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 21:20:00 Fermi tutti!, al netto del gol annullato e della vittoria sfumata – poi ne parliamo – a che punto è la?«E’ unaancora brutta. E c’è una domanda che non trova risposta»?«Ma conhanno lasciato andare via?». In effetti.«è esattamente ciò cheoggi allaper». Intanto viene il sospetto che forse è meglio se Milik e Vlahovic giochino assieme.«Con Milik accanto a Vlahovic lagioca certamente meglio. Ma se tu tieni Milik, Vlahovic e Kostic allora diventa un problema, perché l’unico che tiene su la baracca dal punto di vista tattico è Cuadrado. E’ sempre lui che entra ...

