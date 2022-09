Sacchetti di pasta fillo ripieni di mele al profumo di vaniglia | strepitosi! (Di lunedì 12 settembre 2022) I Sacchetti di mele e pasta fillo sono una vera bontà. Delicatissimi con quel loro sapore di frutta aromatizzata alla vaniglia: friabili fuori, morbidissimi dentro, vi faranno fare un figurone, al termine di una cena con amici e parenti. Serviteli ancora tiepidi, accompagnati da un po’ di gelato alla crema. Se preferite un gusto più deciso, potete aggiungere un pizzico di cannella, uvetta e pinoli; un mix aromatico che vi ricorderà lo strudel. Oppure ancora provate a variare il ripieno con pere o prugne e una spolverata di granella di mandorle o noci. Se volete realizzare la pasta fillo con le vostre mani, cliccate qui. Prestate molta attenzione solo mentre la maneggiate: essendo estremamente sottile, si indurisce velocemente a contatto con l’aria. Siate delicate e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 settembre 2022) Idisono una vera bontà. Delicatissimi con quel loro sapore di frutta aromatizzata alla: friabili fuori, morbidissimi dentro, vi faranno fare un figurone, al termine di una cena con amici e parenti. Serviteli ancora tiepidi, accompagnati da un po’ di gelato alla crema. Se preferite un gusto più deciso, potete aggiungere un pizzico di cannella, uvetta e pinoli; un mix aromatico che vi ricorderà lo strudel. Oppure ancora provate a variare il ripieno con pere o prugne e una spolverata di granella di mandorle o noci. Se volete realizzare lacon le vostre mani, cliccate qui. Prestate molta attenzione solo mentre la maneggiate: essendo estremamente sottile, si indurisce velocemente a contatto con l’aria. Siate delicate e ...

