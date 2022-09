Per superare questo autunno servirà l’aiuto dell’opposizione ma niente larghe intese, dice Guido Crosetto (Di lunedì 12 settembre 2022) «Stavolta governa il centrodestra», dice alla Stampa il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. «L’Italia rischia di vivere un autunno difficile, da “Gotham City”». E per superarlo servirà l’aiuto dell’opposizione, ma niente governo di larghe intese. Giorgia Meloni «non ne ha mai parlato, per lei la parola “larghe intese” è una bestemmia, come inciucio. Il centrodestra ha la possibilità di governare cinque anni, sarebbe stupido la sprecasse». Crosetto è sicuro della vittoria. «Ci sarà un governo di centrodestra, fatto dalle migliori energie del centrodestra italiano, dei conservatori», dice. «Pur consapevoli della contrapposizione politica, ci ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) «Stavolta governa il centrodestra»,alla Stampa il cofondatore di Fratelli d’Italia. «L’Italia rischia di vivere undifficile, da “Gotham City”». E per superarlo, magoverno di. Giorgia Meloni «non ne ha mai parlato, per lei la parola “” è una bestemmia, come inciucio. Il centrodestra ha la possibilità di governare cinque anni, sarebbe stupido la sprecasse».è sicuro della vittoria. «Ci sarà un governo di centrodestra, fatto dalle migliori energie del centrodestra italiano, dei conservatori»,. «Pur consapevoli della contrapposizione politica, ci ...

RobChinchero : Monza fantastica, pubblico incredibile. Ultima prova da superare: sotto il podio solo applausi, per tutti. Per il resto...?????? - fffitalia : Il #CarbonBudget a nostra disposizione per non superare 1,5 °C di aumento della temperatura media terrestre si esau… - Eurosport_IT : SINNER NON SI FERMA! Jannik fatica e impiega cinque set per superare Ivashka, ma accede per la prima volta ai quar… - Linkiesta : Per superare questo autunno servirà l’aiuto dell’opposizione ma niente larghe intese, dice Guido Crosetto |… - EleZacDiaries : RT @barellagir: eh ma charles non era abbastanza veloce per superare max quindi vi lamentate per niente, OKAY dalla prossima non si present… -