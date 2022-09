Patrizia Groppelli accusa Harry e Meghan a Mattino 5: le dure parole (Di lunedì 12 settembre 2022) Il programma di approfondimento di Mediaset Mattino 5 stamani non poteva non affrontare la morte della regina Elisabetta II. Sabato pomeriggio i duchi di Sussex, insieme al principe e alla principessa del Galles hanno salutato i sudditi a Windsor. Un fatto che ha stupito in tanti, perché ci si aspettava di vedere solo il principe William e Kate Middleton, durante la passeggiata in onore della defunta regina Elisabetta II. Stamani, Federica Panicucci ha affrontato l’argomento con i suoi ospiti in studio e la moglie di Alessandro Sallusti, fresca di rifiuto al Grande Fratello Vip 7, ha speso dure e offensive parole per i due duchi. Patrizia Groppelli affonda Harry e Meghan a Mattino 5: “Narcisisti” I duchi di Sussex nella giornata di sabato sono stati ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Il programma di approfondimento di Mediaset5 stamani non poteva non affrontare la morte della regina Elisabetta II. Sabato pomeriggio i duchi di Sussex, insieme al principe e alla principessa del Galles hanno salutato i sudditi a Windsor. Un fatto che ha stupito in tanti, perché ci si aspettava di vedere solo il principe William e Kate Middleton, durante la passeggiata in onore della defunta regina Elisabetta II. Stamani, Federica Panicucci ha affrontato l’argomento con i suoi ospiti in studio e la moglie di Alessandro Sallusti, fresca di rifiuto al Grande Fratello Vip 7, ha spesoe offensiveper i due duchi.affonda5: “Narcisisti” I duchi di Sussex nella giornata di sabato sono stati ...

